İllere göre vaka sayısı ne kadar? İl il vaka sayısı ne kadar? Koronavirüs il sıralaması nedir?

İllere göre vaka sayısı ne kadar? İl il vaka sayısı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan cafe ve restoranların il bazında vaka sayılarına göre durumun netleşeceğini açıkladı. Peki, Koronavirüs il sıralaması nedir? Hangi illerde koronavirüs vaka sayısı yükselişte, hangi illerde düşüşte.. Fahrettin Koca o tabloyu paylaştı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Peki, Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İstanbul, Ankara, İzmir koronavirüs vaka sayıları! İşte ilere göre corona vaka haritası! İl bazında vaka sayısı ne kadar? Koronavirüs il sıralaması nedir?

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI ARTIŞ GÖSTEREN İLLERİMİZ

Yüzde 63'lük oran ile en yüksek artış gösteren il olan Bilecik'i 52.18 ile Erzincan takip ediyor. Kilis yüzde 42.27, Uşak yüzde 31.18 ve Çanakkale yüzde 30.57 ile en çok koronavirüs vakasının artış gösterdiği 5 il olarak açıklandı

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞÜŞ GÖSTEREN İLLERİMİZ

Yüzde 49.53 ile Bitlis koronavirüs vakalarında en yüksek düşüş yaşayan ilimiz. Mardin, yüzde 38.20, Kastamonu 36.79, Yalova 36.73 ve Bingöl 26.66 ile koronavirüs vaka sayılarının düşüş gösterdiği illerimiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Peki, Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İstanbul, Ankara, İzmir koronavirüs vaka sayıları! İşte ilere göre corona vaka haritası! İl bazında vaka sayısı ne kadar? Koronavirüs il sıralaması nedir?

İİLLERE GÖRE VAKA SAYIIS NE KADAR?

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.