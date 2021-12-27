İlimizde Kütüphanesiz Okul Kalmadı

İlimizde Kütüphanesiz Okul KalmadıMilli Eğitim Bakanlığının okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında kurulan Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulu kütüphanesinin açılışı, Valimiz Abdullah AYAZ tarafından gerçekleştirildi. Her Pazartesi, mesaisine okul ziyaretiyle başlayan Valimiz AYAZ'ın bu haftaki durağı Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulu oldu. İlk olarak okula kazandırılan kütüphanenin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Muammer ÖZTÜRK, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Oğuzhan AYKURT, Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulu Müdürü Ziya DOĞAN, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte yaptı. Bu açılışla birlikte ilimizde kütüphanesi olmayan okulumuz kalmadı. Kütüphane açılışı sonrası okul öğretmenleri ile bir araya gelen Valimiz AYAZ, okulda bulunan drama ve zeka oyunları sınıflarını da ziyaret etti. Drama sınıfında düzenlenen etkinliği izleyen Valimiz, zeka oyunları sınıfında bulunan oyunlar hakkında öğrencilerle sohbet etti ve öğrencilerin teklifi üzerine bir zeka oyunu etkinliğine dahil oldu.

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