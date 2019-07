İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'ne ilişkin, "Bu ödül bütün Türkiye'nin ödülü olacak. Bu ödül, bir dünya görüşünün değil, ilme talip olmuş, alanında çalışmış, öğrenci yetiştirmiş, emek vermiş, buluş yapmış, kitap yazmış, belli bir bölümde çığır açmış hocalarımızın takdirini kazanacak." dedi.

Ataşehir'de bir otelde düzenlenen İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Türkiye'de ilme talip olmanın çok fazla takdir görmediği bir toplum yapısının söz konusu olduğunu söyledi.

Erdoğan, çok başarılı olan, akademik hayata devam etmeyi düşünen öğrencilerin kariyer kararlarını ilme talip olmak için değil başka düşüncelerle verdiklerine şahit olduklarını kaydetti.

Bu durumu sorunlu ve kayıp olarak değerlendiren Erdoğan, "Bununla mücadele etmenin birinci adımı Türkiye'de bu işin ilgi görmesi, takdir ve teşvik edilmesidir. Sadece ilme hizmet etmek için ilme talip olunabilir. Sonunda ne çıkacağını bilmeden araştırmak, kendi başına değerlidir. Türkiye'de bunun takdir gördüğünü anlatmamız, göstermemiz lazım." diye konuştu.

İlim Yayma Vakfı ailesinin Türkiye'de 1951'den bu yana belli taassuplarla kendisini kapatmamış, Türkiye'nin ortak değeri olmayı başarmış marka olduğunu dile getiren Erdoğan, bu projenin İlim Yayma Vakfı tarafından yapılmasının çok isabetli olduğunu vurguladı.

Bilimler tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan ve geçen yıl vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'i örnek gösteren Erdoğan, onun özenilmesi gereken bir hayat sürdüğünü belirterek, "Bugün üniversitede okuyan bir gencimiz 'Nasıl daha çok para kazanabilirim?', 'Nasıl geniş imkanlı bir hayat kurabilirim?' gayesiyle mi kendisine hedefler seçecek, yoksa araştırılmamış bir konu, hala çözülmemiş bir meseleyle ilgili 'Hayatımı akıl yormaya, düşünmeye sarf edebilir miyim, bunda bir değer görebiliyor muyum acaba?' diye düşündüğü zaman bu ödüller Türkiye'de bu işlere de anlam ve ödül verildiğini kanıtlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ödül projesinin, İlim Yayma Vakfı gibi, Türkiye'nin milliyetçi-muhafazakar kesiminin önemli bir sivil toplum kuruluşundan çıkmasının ayrıca önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de muhafazakar insanlara yönelik haksız eleştiriler bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de hep 'Muhafazakar insanlar gericidir, yobazdır, ilimden anlamaz, dünyayı tanımaz, yabancı dil bilmez...' Ama bakıyorsunuz yobaz olmadığını iddia eden insanlardan bugüne kadar böyle bir ödül çıkmamış. Dolayısıyla bunun da bir ibret vesikası olacağını düşünüyorum. Çünkü bu ülkede belli insanlara 'gerici', 'yobaz', 'bunlar anlamaz', 'makarna yiyen', 'göbeğini kaşıyan' diyerek ötekileştirilmelerini izledik. Ancak bunu diyenlerin uzaya giderken paçalarından mı tutuldu acaba diye de sormadan geçemiyorum. Bu ödül bütün Türkiye'nin ödülü olacak. Bu bir dünya görüşünün değil, ilme talip olmuş, alanında çalışmış, öğrenci yetiştirmiş, emek vermiş, buluş yapmış, kitap yazmış, belli bir bölümde çığır açmış hocalarımızın takdirini kazanacak."

500 bin lira ödül verilecek

İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Sarısoy, İlim Yayma Ödülleri ile ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Ödül töreninin amaçlarını açıklayan Sarısoy, "Ekonomik kalkınmaya, toplumsal refaha katkı sağlayacak nitelikte, yerli ve milli imkanların yaygınlaştırılması, evrensel nitelikte bilginin üretilmesi, üretilen bilgilerin topluma kazandırılması, hem nitelikli bilginin hem de bu bilgiyi üreten kişilerin taltif edilmesi amacıyla İlim Yayma Ödülleri'ni düzenliyoruz." diye konuştu.

Sarısoy, İlim Yayma Ödülleri'ni başlangıçta iki yılda bir düzenlemeyi planladıklarını, ileriki yıllarda ise yapılacak değerlendirmeler sonrası her yıl düzenleyebileceklerini kaydetti.

İlim Yayma Ödülleri'nin Türkiye'deki kurumlarda üretilmiş çalışmaların esas alındığı ödül programı olduğunu bildiren Sarısoy, şu bilgileri verdi:

"Ulusal düzeyde uygulanacak bir ödül bu. Hem aday gösterme hem de doğrudan başvuru yolunu açık tuttuk. Akademik değerlendirme süreci bir ya da iki aşamalı değil, beş aşamalı bir süreç. Ödül miktarımız 500 bin lira. Bu miktar bugüne kadar bir sivil toplum kurumunun ödül programında verdiği rakam değil. Akademik alan kapsamı alanı olarak sınırlı değil, tüm akademik alan ve çalışmaları esas alacağız. Akademi içinden olduğu gibi akademinin dışında olanları kapsayacak şekilde başvuruyu açık tuttuk."

Başvuruların 21 Mayıs'ta başladığını ve 31 Temmuz'da sona ereceğini dile getiren Sarısoy, değerlendirme aşamalarının ardından ödülleri kazananları aralık ayında düzenlenecek özel bir programla kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Sarısoy, büyük ödül kategorisinde birinci olan kişiye 300 bin, sosyal bilimler ile mühendislik, doğa ve sağlık bilimleri kategorilerinde birinci seçilen çalışmalara 100'er bin lira ödül verileceğini bildirdi.

Doç. Dr. Sarısoy, başvuruların www.ilimyaymaodulleri.com sitesi üzerinden yapılabileceğini kaydetti.

"Bilimi devreye sokmak zorundayız"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, vakfın kurulduğu günden bu yana ilmi yayma amacıyla yurt içinde ve dışında birçok akademik çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Vakfın, Türkiye'nin akademik camiasına çok sayıda ilim adamı kazandırdığını, eğitimin her kademesinde yaptığı yatırım ve faaliyetlerle güzel insan yetiştirme düşüncesinde olduğunu belirten Çelikbilek, şöyle konuştu:

"Akademinin her alanındaki nitelikli çalışmalara destek vermek amacıyla, İlim Yayma Ödülleri adıyla birçok açıdan ilkleri barındıran saygın ve prestijli bir ödül programı gerçekleştireceğiz. İlim Yayma Vakfı, ülkemizin bilim alanında öncü olması adına yerli imkanlarla, uluslararası nitelikte bilginin üretilerek topluma kazandırılması, nitelikli bilimsel çalışmaları öne çıkarmak için İlim Yayma Ödüllerini düzenliyor. Yegane gayelerimiz ortaya koyduğumuz eserlerin kalıcı hale gelmesidir. Ancak kalıcı hale gelmenin, ortaya koyduğumuz eserlerin irfan ve hikmetle yoğrulmaktan geçtiğini de aklımızdan çıkarmamalıyız."

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de, ödüllerden geleceğin dünyasını fikren şekillendirecek sonuçlar umduğunu belirterek, "İnsanlığın içerisinde bulunduğu olumsuz gelişmelere 'dur' demek istiyorsak bilimi devreye sokmak zorundayız. Bilimsel notları, bilimsel çıktıları devletin, milletin, insanlığın emrine takdir etmek de şu anı yaşayanların görevidir." dedi.

Anadolu Ajansı'nın medya sponsoru olduğu İlim Yayma Ödülleri'nin tanıtım toplantısına çok sayıda üniversitenin rektörü, yöneticisi, akademisyen ve davetliler katıldı.

