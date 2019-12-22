22.12.2019 21:50 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:50

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük? Bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldik? Bu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İlim Yayma Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin akademik ödüllerinin verildiği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri'nde Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran'ı, Sosyal Bilimler'de Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu'nu, İlim Yayma Büyük Ödülü'nde ise Prof. Dr. Fikrettin Şahin'i tebrik etti.

Türkiye'nin sorunlarına çözüm getiren, gerçekten özgün değerler üreten, akademik yetkinliği olan, toplumda etki oluşturan çalışmaların özellikle bu şekil mükafatlandırmayla geleceğe bir başka heyecan katacağına inandığını belirten Erdoğan, neden "mükafat" ifadesini kullandığını şöyle açıkladı:

"Dün akşam Necip Fazıl Mükafat Tören'indeydik. Prof. Dr. Uğur Derman Hocamız dedi ki 'Sanatta, musikide ödül denilebilir ama ilimde bunun adı mükafat olursa çok anlamlı olur, bu da benim teklifimdir' dedi. Tabii Uğur Derman Hocamız malum, çizgiye derman olmuş bir hocamız. Hatta çok farklı bir konumu olan hocamız. Dolayısıyla o nasihati tutalım istedim, onun için söylüyorum. Bu mükafat programına 758 başvurunun gelmiş olması aslında mayanın tuttuğuna işaret ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmayı uluslararası boyuta da taşıyarak inşallah dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğinize inanıyorum."

Erdoğan, mükafat alan veya alacak hocaların tartışma götürmez olmasının değerlendirme sürecinin de sağlıklı ve tarafsız işlediğinin göstergesi olduğunu vurgulayarak, İlim Yayma camiasına da böylesinin yakıştığını söyledi.

Temelleri 68 yıl önce atılan cemiyetin kendisinin de ekmeğini yediğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onun tasından çorbamızı içtik ve karavanasına her sabah çaydanlıkla oradan bardağından çayımızı aldık, tabii öyle cam bardak değil ha onu karıştırmayalım ve öyle yetiştik. Onun için oradaki büyüklerimize, bizim ne kadar onları şükranla anarsak azdır, Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun, inşallah. Bu hareket Şehit Başbakan Merhum Menderes'in teşvikiyle başlayan bir mücadelenin meyvesi olarak bugünlere gelmiştir. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Cemiyetimizin tarihi gerçek bir ilim ve irfan mücadelesinin fazilet ve adalet mücadelesinin tarihidir. Milletin iradesine saygının, milletin hukukuna riayetin ve sahip çıkmanın sembolü olan bu müessese, ülkesinin ve milletinin, insanlığın hayrına yüz binler yetiştirmiş bir ocaktır. Kurulduğu günden beri hiç sönmeyen bu ocak giderek daha da büyüyen bir iman ve inanç ateşinin hak yolunda bir kararlılık güneşinin adı haline gelmiştir. Bu cemiyet, ayrıştıranların değil birleştiren ve kucaklaştıranların yuvası olmuştur. Burası milli ve yerli bir aklın rehberliğinde ve duru bir kalbin eşliğinde memleket hayrına büyük hayallerin kurulduğu, yeşerdiği, büyütüldüğü bir yerdir. Husumetin kapısından içeri giremediği bu cemiyet, daima fitne ve fesada karşı verilen amansız mücadelenin de kalelerinden biri olmayı sürdürmüştür. Bütün kalbimle inanıyorum ki bu ocak bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da milli iradenin yılmaz savunucusu olacaktır. Birlik ve beraberliğimizin bu numune kurumu, milli ve manevi değerlerimize bağlı nesiller yetiştiren bir çatı olarak daha nice yıllar hizmet verecektir. Milletin bağrından çıkan ve sadece millete hizmet için çalışan bu örnek sivil toplum kuruluşumuza ilk günden beri emeği geçmiş olan herkesi tekrar hayırla, rahmetle, minnetle yad ediyorum."

Erdoğan, İlim Yayma çatısı altında Türkiye'nin dört bir köşesinde koşturan, insan yetiştirmek için ailesinden fedakarlık ederek, gecesini gündüzüne katanlara teşekkür etti.

"Maya sağlam olunca, emekler Hak için Allah'ın rızasını kazanmak için verilince Rabbim de bereketini ihsan ediyor." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fidan toprağa samimiyetle dikilince ne kadar olursa olsun hiçbir fırtına onun büyüyüp serpilmesine mani olamıyor. Dikkat edilirse ülkemizde gerçekten uzun soluklu varlık gösteren kurumların hepsi de arkasında milletin, özünde samimiyetin olduğu yapılardır. Milletin kalbinde karşılık bulamamış hiçbir kurum, maddi olarak ne kadar desteklenirse desteklensin bir süre sonra içi boş bir balon gibi sönmeye mahkumdur. Türkiye'nin sivil toplum tarihi bu bakımdan pek çok kötü örnekle doludur. Ancak İlim Yayma Vakfımız, İlim Yayma Cemiyetimiz ki bunlar kardeş zaten iç içe, Sabahattin Zaim Üniversitesi ile İrfan Okullarıyla, yurtlarıyla, burslarıyla, yayınlarıyla ilim ve irşat faaliyetleriyle hamd olsun dimdik ayaktadır. İlim Yayma Cemiyetimiz de ülkemizin dört bir yanına dağılan 176 şubesi, 179 yurdu, 79 eğitim merkezi ve burslarıyla ilim ordumuza neferler yetiştirmeyi sürdürüyor."

Bu mükafat programıyla İlim Yayma Cemiyeti'nin yeni bir alanda daha, aynı başarılı yolda yürümeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bilenle bilmeyenin eşit olmadığını farz eden bir inancın mensuplarıyız. Asırlar boyunca medeniyetimiz dünyanın tüm ilim pınarlarının kaynağı olmuştur. Fikirle, yazıyla ve amelle ilim peşinde ömür harcayan ecdadın tıptan, astronomiye, mühendislikten sosyal bilimlere kadar her alanda sergilediği başarıları iftiharla yad ediyoruz. Rahmetli Fuat Sezgin Hocamızın yadigarı olan İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi bu konudaki büyük birikimin en azından bir kısmını derli toplu bir şekilde bize hatırlatıyor. Peki buna rağmen nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük? Bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldik? Bu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz. Yitik kaybedildiği yerde aranır derler, çözümü kendi içimizde, kendi ruhumuzda, kendi zihnimizde, kendi dünyamızda bulacağız."

(Sürecek)

Kaynak: AA