Ilgaz Dağı mayıs sonunda yağan karla beyaza büründü
Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri, mayısın sonunda yağan karla beyaza büründü.
29.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:34
Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri, mayısın sonunda yağan karla beyaza büründü.
Kent merkezinde etkili olan sağanak, Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.
Dağın yüksek kesimleri, beyaz örtüyle kaplandı.
Kışın yağan karın hava sıcaklığı nedeniyle eridiği Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, 22 Mayıs'ta da beyaza bürünmüştü.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede karın hafif şekilde devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA