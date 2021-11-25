İlçemizde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kadına yönelik şiddetin engellenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda uygulamaya konulan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" değerlendirme toplantısı Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN başkanlığında yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi müdürü Sayın Bahar YİĞİTTEKİN'in sunumuyla tüm ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Refiki Sayın Bilal GÖKSUN, Cumhuriyet Savcısı Sayın Ali SARI, Jandarma Komutanı Sayın Haluk Muharrem UZUN, Emniyet Müdürü Sayın Metin DEMİRCİ, İlçe Müftü V. Sayın Davut KARAKAYA katıldı. Eylem Planı'nın etkin bir şekilde uygulanması amacıyla düzenlenen toplantıda, Kadına şiddet alanında çalışan ilgili kurumların görüş ve önerileri değerlendirildi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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