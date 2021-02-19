İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin'den okul ziyareti

Gaziantep'in İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, yüz yüze eğitimin yapıldığı Hasanlök İlkokulunu ziyaret etti.

Gaziantep'in İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, yüz yüze eğitimin yapıldığı Hasanlök İlkokulunu ziyaret etti.???????

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklığında Hasanlök İlkokulu'nu ziyaret eden Çetin, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Onların sorun ve taleplerini dinleyen Çetin, salgın döneminde uyulması gereken kuralların ihmal edilmemesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek