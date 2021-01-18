İkiz Göller'de "kış güzelliği"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İkiz Göller'de "kış güzelliği"

18.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:34
İkiz Göller'de

Tekirdağ'da etkisini gösteren kar yağışının ardında Kapaklı ilçesinde bulunan "İkiz Göller"de güzel görüntüler oluştu.

Tekirdağ'da etkisini gösteren kar yağışının ardında Kapaklı ilçesinde bulunan "İkiz Göller"de güzel görüntüler oluştu.

İl genelinde geçen hafta sonu aralıklarla yağan kar etkisini tamamen kaybetti.

Yağışın ardından Kapaklı ilçesinde bulunan "İkiz Göller"de güzel görüntüler ortaya çıktı.

Bazı vatandaşlar bölgede karla kaplı ağaçları ve gölü cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Stjepan Tomas Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İkiz Göller'de "kış güzelliği" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 17:41:03. #1.15#
title