İkiz Göller'de "kış güzelliği"
18.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:34
Tekirdağ'da etkisini gösteren kar yağışının ardında Kapaklı ilçesinde bulunan "İkiz Göller"de güzel görüntüler oluştu.
Tekirdağ'da etkisini gösteren kar yağışının ardında Kapaklı ilçesinde bulunan "İkiz Göller"de güzel görüntüler oluştu.
İl genelinde geçen hafta sonu aralıklarla yağan kar etkisini tamamen kaybetti.
Yağışın ardından Kapaklı ilçesinde bulunan "İkiz Göller"de güzel görüntüler ortaya çıktı.
Bazı vatandaşlar bölgede karla kaplı ağaçları ve gölü cep telefonlarının kameralarıyla fotoğrafladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan