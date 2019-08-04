İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Bolu'nun Göynük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tahsin A. idaresindeki 14 BT 262 plakalı otomobil ile Mehmet T'nin kullandığı 34 RL 7586 plakalı otomobil, Susuz köyü kavşağında çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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