Son dakika haberleri... KÜTAHYA İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberleri... KÜTAHYA İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi

14.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:56

Son dakika haberlerine göre İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldiKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de 2 katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de 2 katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen bina kullanılamaz hale geldi.

Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de Halil Balcı'ya ait 2 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin, güçlükle kontrol altına aldığı yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Tamamen yanan ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... KÜTAHYA İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... KÜTAHYA İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... KÜTAHYA İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... KÜTAHYA İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... KÜTAHYA İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... KÜTAHYA İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... KÜTAHYA İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... KÜTAHYA İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... KÜTAHYA İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... KÜTAHYA İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... KÜTAHYA İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... KÜTAHYA İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... KÜTAHYA İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa YİĞİT

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