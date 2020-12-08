"İki Hikaye" sergisi Kelimat Sanat Evi'nde sanatseverleri bekliyor
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"İki Hikaye" sergisi Kelimat Sanat Evi'nde sanatseverleri bekliyor

08.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:52

Ham sanat (art brut) sanatçıları Sibel Okumuş Toros ve Demet Uzgur Atay'ın eserlerinden oluşan "İki Hikaye" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ham sanat (art brut) sanatçıları Sibel Okumuş Toros ve Demet Uzgur Atay'ın eserlerinden oluşan "İki Hikaye" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanat eğitimi almayan iki sanatçının aynı mekanın iki ayrı katındaki kişisel sergileri, Kadıköy'deki Kelimat Sanat Evi'nde açıldı.

Ressam Sibel Okumuş Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerini anlayabilecek bir galeride sergilediğini belirterek, "Kelimat Sanat Evi'nin Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad'la ilk tanıştığımızda ruhumuzun uyuşacağını, örtüşeceğini görmüştüm. Sonuna kadar da öyle oldu. Gerçekten içim çok rahat ve mutluyum." dedi.

Soyut çalışmalarda renklerin ve duyguların derinliğini anlatmaya çalıştığını ifade eden Toros, kelimelerle ifade edemeyeceği şeyleri tablolara döktüğünü söyledi.

Toros, ilk gençlik yıllarından beri hobi olarak resim yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birkaç sene önce artık hayatımı resim yapmaya ayırmaya karar verdim. Hayat benim için bundan sonra bundan ibaret olacak gibi düşündüm. Hep aklımda olan şeyler aklımda kalıyordu, şu anda tuvale döküldü. Burada sergilenen tüm eserler içtenlikle ortaya çıkmış şeyler. Onu zaten geldiklerinde görecekler. Bu deneyimi yaşamalarını istiyorum. Tüm sanatseverleri bekliyoruz."

"Benim eserlerimde daha çok renk cümbüşü var"

Demet Uzgur Atay ise resme ilgisinin hep olduğunu, İstanbul'daki sanat galerilerini gezerken Kelimat Sanat Evi'yle karşılaştığına dikkate çekerek, "Galeriyi buldum. Bir tane resim yaptım. 'Buyrun' dedim. 'Bunun büyüğünü yap, bu çok güzel.' dediler. Büyüğünü getirdim. Sonra salonu doldurduk." ifadelerini kullandı.

Atay, çanta, kumaş, şişe ve ayakkabı kalıbı gibi birçok 3 boyutlu nesnelere figüratif çizimler yaptığını belirterek, çizdiği şeylerin kendisini rahatlattığını ifade etti.

Galeriye ilk geldiğinde gördüğü sergiden etkilendiğini aktaran Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O sergide eserleri olan sanatçı bir art brut sanatçısıymış. Sanatçıların direkt içlerinden geldiği gibi hiçbir şeyin etkisi altında kalmadan yaptıkları resim. O gece beni evde uyku tutmadı çünkü ben evde öyle şeyler yapıyorum. Hemen başladım hazırlığa, küçük bir tablo yaptım. Beğendiler ve buraya kadar geldik. Ben resim yapmadan duramıyorum. İnşallah bir sergi daha yapacağım. Şu an proje halinde bir sergi hazırlığım daha var. Benim eserlerimde daha çok renk cümbüşü var. Renklerin birlikte harmanlanması var. Biraz espri, alay, dünyaya bir başka yönden bakış var. Sanatseverlerin bunları gelip görmelerini isterim."

Galerinin 3 katında 50'ye yakın eserle izlenime sunulan sergi, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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