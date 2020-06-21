İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i kadın 6 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i kadın 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İncirlik Yeni Mahallesi 4334. Sokak'ta iki ailenin kadın bireyleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü.

Av tüfekleri ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i kadın 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kavgayla ilgili M.G'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA