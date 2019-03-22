İit Genel Sekreteri Useymin: "(Yeni Zelanda'daki Saldırı) Bu Saldırı, Aslında Bizim İçin Bir Dönüş...

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı İstanbul'da başladı.

Toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam edilecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılımcılara hitap edecek.

İİT Genel Sekreteri Useymin: "(Yeni Zelanda'daki saldırı) Bu saldırı, aslında bizim için bir dönüş noktası sayılabilir. Müslümanlara yapılan bu saldırı, türünün en vahşi örneğiydi. Yeni Zelanda'da yapılan bu saldırı hiçbir şekilde atacağımız adımların azaltılmasına ya da bitirilmesine engel olamayacak."

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın açıklamalarından satır başları:

Brenton Tarrant hayatının geri kalanını Yeni Zelanda'da tek başına bir hücrede geçirecektir. Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı.

Kaynak: AA