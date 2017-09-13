İhracatçılardan Hem Büyümeye Hem İstihdama Katkı

Büyükekşi, "Araştırma, 50 kişiden fazla çalışanı olan firmaların yüzde 54'ünün 2. Çeyrekte eleman sayısını artırdığına işaret ediyor. Atılım yılı ilan ettiğimiz 2017 yılının kalanında da İhracatımızdaki artış istihdam verilerine olumlu yansımayı sürdürecek."

Büyükekşi, "En önemli sorun siber saldırlar. Bu durum sadece firmalarımızın kendi sistemlerini etkilemedi. Aynı zamanda tedarikçisi oldukları büyük ölçekli Avrupa ve ABD firmaları bu saldırılardan çok ciddi anlamda etkilendi. Bu da firmalarımızın ihracatlarında yavaşlamaya sebep oldu."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Eğilim Araştırması 2017 2. Çeyrek Gerçekleşme ve 3. Çeyrek Beklentilerini açıkladı. Araştırma sonuçlarını açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "ilk 6 ayda yüzde 8,2 artan ihracatımız, yarıyıl büyümemize 2 puan katkı verdi. 3. Çeyrek büyümemiz ihracatımızın katkılarıyla yüzde 7'ler seviyesinde gerçekleşecek" diye konuştu. Araştırmaya katılan 50'nin üzerinde çalışana sahip firmaların yüzde 54'ünün 2. çeyrekte istihdamlarını artırdıklarını ifade eden Büyükekşi, "Atılım yılı ilan ettiğimiz 2017 yılının kalanında da İhracatımızdaki artış istihdam verilerine olumlu yansımayı sürdürecek" dedi.

Küresel gelişmelerin ihracata etkisini sorduklarını aktaran Büyükekşi, "En önemli sorun siber saldırlar. Bu durum sadece firmalarımızın kendi sistemlerini etkilemedi. Aynı zamanda tedarikçisi oldukları büyük ölçekli Avrupa ve ABD firmaları bu saldırılardan çok ciddi anlamda etkilendi. Bu da firmalarımızın ihracatlarında yavaşlamaya sebep oldu" şeklinde konuştu.

YENİ PAZARLARA GİRME ORANI ARTIYOR

Bir önceki çeyrekteki araştırmaya katılan firmaların yüzde 51'inin yeni bir pazara girmediği cevabını verdiğini hatırlatan Büyükekşi. "Bu çeyrekte bu oran yüzde 43'e geriledi. Firmalarımızın yüzde 57'si daha önce ihracat yapmadıkları pazarlara girerek ihraç pazarlarını çeşitlendirdi" dedi. TİM olarak firmaların yeni pazarlara girmelerine destek olmak açısından "İhracat Pusulası" adıyla Güney Kore, Gana ve Rusya pazarlarıyla ilgili toplantılar yaptıklarını söyleyen Büyükekşi, bir sonraki etkinliğin Irak ile ilgili olacağını ve tüm ihracatçı firmaları bu toplantılara davet ettiğini söyledi.

HEDEF ÜLKE RUSYA

Araştırmada firmaların hedeflediği ülkelere bakıldığında, ihracatçıların ticaret heyetlerinde yer alarak en çok girmek istedikleri pazarların sırasıyla Rusya, Katar ve Almanya olduğunu söyleyen Büyükekşi, "Rusya, düzelen ikili ilişkilerimiz sonrası yeniden ihracatçılarımızın radarına girmiş durumda. İlk 8 aylık verilere baktığımızda da bu toparlanmayı görebiliyoruz. Ocak – Ağustos döneminde ihracatımız Rusya'ya %52,6 artış kaydetti. Şimdiden tüm firmalarımızı Kasım ayında Rusya'ya düzenleyeceğimiz ticaret heyetimize davet etmek istiyorum" dedi.

BAŞLICA SORUNLAR ARASINDA SİBER SALDIRILAR VAR

Araştırmaya katılan firmaların küresel gelişmelerdeki başlıca sorunları da aktaran Büyükekşi, "En önemli sorun siber saldırlar. Bu durum sadece firmalarımızın kendi sistemlerini etkilemedi. Aynı zamanda tedarikçisi oldukları büyük ölçekli Avrupa ve ABD firmaları bu saldırılardan çok ciddi anlamda etkilendi. Bu da firmalarımızın ihracatlarında yavaşlamaya sebep oldu" dedi. İhracata olumsuz etki eden diğer gelişmeler ise, Trump'ın başkan seçilmesi, Katar krizi ve Brexit süreci.

YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ 3,67

Eylül ve yıl sonu itibariyle ihracatçıların kur, enflasyon ve büyüme beklentilerini açıklayan Büyükekşi, şunları söyledi: "Dolar kuru beklentisi Eylül sonu için 3,54, yıl sonu için 3,67, Euro için ise sırasıyla 4,13 ve 4,25 seviyeleri bekleniyor. Diğer taraftan, büyümeye baktığımızda firmaların 3. Çeyrek beklentisi 6,5 ve yıl geneli büyüme beklentisi %5,2.bTİM olarak biz de yüzde 5'in üzerinde büyümeyi öngörüyoruz."