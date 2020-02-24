İhracat kapasitesi 500 bin ton olacak

24.02.2020 17:59 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:59

DÜZCE (İHA) – 65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile Düzce'den çıkarılan bazaltın Rusya'ya ihracı ilk seferde 4 bin ton ile resmen başlıyor.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün temasları ile geçtiğimiz aylarda imzalanan ihracat anlaşması kapsamında ilk sevkiyat bugün başlıyor. Düzce BelTAŞ A.Ş. ile Transservice Denizcilik Şirketi arasında imzalanan 71 bin ton Bazalt kapasiteli ihracat anlaşması kapsamında asfalt hammaddesi olarak kullanılacak 4 bin ton bazalt Erdemir Limanından yola çıkarak Rusya Kavkaz Limanına gönderilecek. Düzce'nin öz kaynaklarını uluslar arası ticarette kazanca dönüştürme konusunda atılan büyük adım hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özlü "daha önce açıkladığımız gibi 2023 yılına kadar 500 bin ton Bazaltı ihraç etme hedefimiz var. Buna bağlı olarak belediye şirketimiz BelTAŞ A.Ş. ile Transservice Denizcilik Şirketi arasında 71 bin ton kapasiteli bazalt taşıma anlaşması imzalanmasını sağladık. Bu anlaşma ile Düzce'nin bazaltı Rusya'da kullanılacak, asfalt hammaddesi olarak değerlendirilecek. Sözleşme kapsamında Çınardüzü Bazalt İşleme Tesislerimizde üretilecek bazalt Erdemir Limanından yola çıkarak Rusya Kavkaz Limanına indirilecek. İlk sevkiyatımız olan 4 bin ton bazalt Rusya'ya gitmek üzere bugün yola çıkıyor. Sevkiyatlar, 10 günlük periyotlar şeklinde en az 4 bin ton bazalt gönderilecek şekilde düzenlendi. Bu çalışmayı ilerleyen günlerde geliştirecek ve devam ettireceğiz. 2023 yılına kadar hedeflediğimiz 500 bin ton asfalt ihracatı kapasitemize erişmek için çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA