İhh'dan Suriye'de 400 Aileye Gıda Yardımı

Reşit ÇELEBİOĞLU- KİLİS-DHA) İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de 400 aileye yağ, un, bakliyat, şeker ve çaydan oluşan gıda yardımı yaptı.

Suriye'nin Al-Hasakah ve Raqqa'dan göç edip Fırat Kalkanı bölgesinde olan Cerablus kentine göç devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, 400 aileye yağ, un, bakliyat, şeker ve çaydan oluşan bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayabilecek kolilerden dağıttı.

İHH Kilis Basın sorumlusu Ali İmran, dağıtılan yardımlardan yaklaşık 2 bin 100 kişinin faydalandığını belirterek, Bölgede iç savaşın başladığı dönemden bu yana aralıksız çalışmalar sürdürüyoruz. Bizler ümmettin derdine bir nebze de olsa merhem olmaya çalışıyoruz. Bugün de Esad ve PYD kuşatmasındaki bölgeden göç etmek zorunda kalan ailelere gıda desteğinde bulunduk. Bir yandan savaşla bir yandan kış mevsimiyle bir yandan da açlıkla boğuşan Suriye halkının zor günlerinde yanlarında olacağız. Hayırsever halkımızdan Allah razı olsun dedi.