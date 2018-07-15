İHA'dan Mardin'de anlamlı sergi

İHA'nın 15 Temmuz'u anlatan fotoğrafları Mardin'de ilgiyle izlendi

Mardin'de 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gününde İHA sergisine yoğun ilgi.

MARDİN - Mardin'de 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İhlas Haber Ajanası objektiflerine yansıyan ve tarihe tanıklık eden anların fotoğraflandığı 'Tarihe tanıklık edenler' sergisi büyük ilgi gördü.

Mardin'de şehitlik ziyareti ve Şakir Nuhoğlu Camii mevlit programının ardından ve İHA sergisinin açılışı yapıldı. Mardin Valiliği ve Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı destekleri ile 15 Temmuz Şehitler Parkında açılan serginin açılış kurdelesi Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Ak Parti İl Başkanı Nihat Eri, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, İHA Mardin Temsilcisi Beril Solmuşgül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaadin Aydın, kaymakamlar, belediye başkanları ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katılımıyla yapıldı.

Sergide İHA objektiflerine yansıyan ve tarihe tanıklık eden 15 Temmuz hain darbe gecesinde çekilen 67 fotoğraf Mardinliler ile buluştu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Yaman ve beraberindeki heyet sergiyi gezerek bütün fotoğrafları teker teker inceledi. Sergiye katılanlar ise fotoğraflara yoğun ilgi gösterdi. Sergiye Mardinli sivil toplum kuruluşlarından Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik ile üyeleri, yerel ve ulusal basından bir çok temsilci katıldı.

Etkinlikle ilgili konuşan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan 15 Temmuz'u hatırlamak ve unutmamak adına etkinliğe destek verdiklerini söyledi. Özkan, "Bizim burada amacımız bütün Mardin halkının buraya gelip fotoğraflarla 15 Temmuz'un ruhunu tekrardan yaşatmak, unutmamaktır. Cumhurbaşkanımız, parti liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'de 16 yıl önce büyük bir açılım yaptı. 16 yıl sonra da gelinen nokta Türkiye'nin büyük bir sıçrayışı var. Dünyada, Türkiye'de 90 yıllık bir Cumhuriyetimiz var. Ak Parti çok büyük bir hizmet ve atılımlar yaptı. Dünyadaki dış ülkeler, emperyalist güçler Türkiye'nin güçlenmesini yükselmesine tahammül edemiyorlardı. Bu gezi olaylarından, 17,25 Aralık darbesinden, hendeklerden, Mardin'de yaşadığımız için burada değişik olaylar oldu. Gençlerde çok büyük bir teveccüh gösteriyorlar. Cumhurbaşka'nın izinden gidiyorlar. Onun için 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanının meydanlara inin demesinden sonra Mardin'de çok büyük bir yankı uyandı" dedi.

Engelli aracı ile sergiyi gezdi

Sergide engelli aracı ile fotoğrafları inceleyen bir vatandaş dikkat çekti. Engelli vatandaş sergi alanına geldiği engelli aracı ile fotoğrafları teker teker gezerek titizlikle inceledi. Engelli vatandaşın fotoğrafları engelli aracı ile incelemesi ise çevredeki vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Birçok vatandaş fotoğrafları inceleyen engelli vatandaş ile hatıra fotoğrafları çektirdi.