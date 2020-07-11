Iğdır'ın kayısısı kozmetik ürüne dönüştürüldü
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Iğdır'ın kayısısı kozmetik ürüne dönüştürüldü

Iğdır'da üretilen kayısıların çekirdeği, Iğdır Üniversitesinin çalışmasıyla kozmetik ürünlerine dönüştürüldü.

Iğdır'ın kayısısı kozmetik ürüne dönüştürüldü
11.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:25

Iğdır'da üretilen kayısıların çekirdeği, Iğdır Üniversitesinin çalışmasıyla kozmetik ürünlerine dönüştürüldü.

Sadece Iğdır'da yetiştirilen ve en iyi sofralık kayısı olarak bilinen şalak kayısısının, teberze, ağ erik, ordubat ve ağcanabat türü kayısıların çekirdekleri Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çeşitli işlemlerden geçirilerek krem, serum, kolonya ve losyon gibi ürünler elde ediliyor.

Bu ürünlerde seri üretime geçilerek kent ekonomisine katkı sağlanması planlanıyor.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır kayısısının tanıtılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Iğdır kayısısına coğrafi işaret tescil belgesi alındığını belirten Alma, "Iğdır Üniversitesi olarak kayısı çekirdeğine temayül gösterdik. Üniversitemiz yüksek okulunda geçen yıl açılan kozmetik ürünler bölümümüz var, buradaki arkadaşlarımızın ciddi anlamda sanayi altyapıları var." dedi.

Kayısı çekirdeğinde B17 vitamini olduğunu dile getiren Alma, "Kayısı şu ana kadar krem, kozmetik ve parfüm sanayisinde kullanılmadı. Bunu telafi etmek için yola çıktık ve geliştirdiğimiz projeler belli bir noktaya geldi. Yapılan denemelerde başarılı sonuçlar elde edildi. Yakın gelecekte seri üretime geçilmesini planlıyoruz." diye konuştu.

Öğretim görevlisi Musa Karadağ da kayısı çekirdeğinden elde edilen yağla 4 ürün ürettiklerini söyledi.

Karadağ, "Iğdır kayısısını toplumun daha da faydalanabileceği alanda kullanmak amacındayız. Kayısı çekirdeğinin yağını soğuk sıkım cihazıyla çıkararak kozmetik ürünlerinde kullanmaya başladık. Kayısı kolonyası, kayısı kremi ve kayısı losyonu elde ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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