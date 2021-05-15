Iğdır'dan Sarıkamış'a göçerlerin zorlu yayla yolculuğu başladı
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Iğdır'dan Sarıkamış'a göçerlerin zorlu yayla yolculuğu başladı

İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM - Haberler | Güncel

Iğdır'dan Sarıkamış'a göçerlerin zorlu yayla yolculuğu başladı Havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını otlatmak için Iğdır'dan Kars'a gelerek yılın yarısını yaylalarda geçiren göçerlerin zorlu yolculuğu başladı.

Iğdır'dan Sarıkamış'a göçerlerin zorlu yayla yolculuğu başladı

KARS - Havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını otlatmak için Iğdır'dan Kars'a gelerek yılın yarısını yaylalarda geçiren göçerlerin zorlu yolculuğu başladı.

Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Kars'taki yaylalar, geçimini hayvancılıkla sağlayan yüzlerce göçer aileye ev sahipliği yapıyor.

Iğdır'dan hayvanlarıyla birlikte kilometrelerce yol yürüyerek Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen göçerler, karların erimesiyle zengin bitki örtüsüne kavuşan Sarıkamış yaylarında yerlerini almaya başladı.

Yaz boyunca yaylada doğayla iç içe yaşam sürecek olan göçerler, sabahın ilk ışıklarıyla uyanıp günlük işlerini yapmak için yoğun mesai harcıyor. Hayvanlarını Sarıkamış yaylarında otlatan göçerler, yaklaşık 6 o sonra havaların soğumasıyla birlikte tekrar aynı yolu kat ederek Iğdır'a dönüyor.

Iğdır'dan Sarıkamış'a göçerlerin zorlu yayla yolculuğu başladı
Iğdır'dan Sarıkamış'a göçerlerin zorlu yayla yolculuğu başladı
Iğdır'dan Sarıkamış'a göçerlerin zorlu yayla yolculuğu başladı
Iğdır'dan Sarıkamış'a göçerlerin zorlu yayla yolculuğu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM

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