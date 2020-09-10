IĞDIR 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı
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IĞDIR 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı

3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarıIĞDIR'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı.

10.09.2020 16:24 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:38

3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı

IĞDIR'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı. Araçlarda sıkışan 3 yaralı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Iğdır Suveren köyü yakınlarında meydana geldi. Doğubayazıt istikametinden Iğdır yönüne gelen ve sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 1 otomobil ile 2 kamyonet köprü yapımı sebebiyle tek şeritten verilen yolda zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda sıkışan 3 yaralı için AFAD ve Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerlerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapanan Iğdır-Doğubayazıt Karayolu araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

IĞDIR 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı

Kaynak: DHA

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