IĞDIR 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı

3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı IĞDIR'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı. Araçlarda sıkışan 3 yaralı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Iğdır Suveren köyü yakınlarında meydana geldi. Doğubayazıt istikametinden Iğdır yönüne gelen ve sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 1 otomobil ile 2 kamyonet köprü yapımı sebebiyle tek şeritten verilen yolda zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda sıkışan 3 yaralı için AFAD ve Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerlerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapanan Iğdır-Doğubayazıt Karayolu araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kaynak: DHA