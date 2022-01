İGDAŞ'tan ormanda yaşayan köpeklere kulübe! İstanbul'un 25 farklı bölgesine yerleştirildi

Karakışın kendisini gösterdiği şu günlerde İBB İştiraki İGDAŞ ormanlara atılan vezor koşullarda yaşayan köpekler için 100 adet köpek kulübesi yaptırarak tespit edilen noktalara yerleştirdi. İGDAŞ aynı zamanda mama ve su desteği vererek sokak hayvanlarının kış aylarındaki zorlu koşullarına çözüm üretti.

"İSTANBUL'DA HER CANLININ YAŞAM HAKKI VAR"

Projenin önemine dikkat çeken İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, "Bu şehri can dostlarımızla paylaşıyoruz. Sokak hayvanlarını gözden uzak tutamayız, yok sayamayız. Öncelikle bir farkındalık yaratarak onların hayatına dokunmak istiyoruz. 16 milyon İstanbullu için görevimiz gereği yaptığımız işleri, 16 milyon İstanbullu ile birlikte yaşayan bu can dostları için de yapmayı kurumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Her canlının yaşam hakkı var ve bunun farkındayız" dedi.

MAMA DESTEĞİ DE SAĞLANACAK

Kulübelerin yıllarca kullanılması için dayanıklı malzemelerden üretildiğini ifade eden İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen şunları söyledi: "İnsanımızın merhametine, milletimizin değerlerine yakışır bir biçimde üzerimize düşeni yaptık ve sokak hayvanları için tam 100 adet köpek kulübesini, şehrin kırsal bölgelerinde, 25 farklı noktaya yerleştirdik. Ayrıca can dostlarımız için mama desteği de sağlayacağız. Bu projeyi İstanbul'un geneline yaymak için çalışmalarımız devam ediyor."

HAYVANSEVERLER DURUMDAN MEMNUN

Çalışmaya destek veren hayvanseverler memnuniyetlerini belirterek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve İGDAŞ Genel Müdürü Özmen'e teşekkürlerini ifade ettiler.

