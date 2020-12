Ig Nobel Ödülleri nedir, ne demek? Ig Nobel Ödülleri kimlere veriliyor?

Ig Nobel Ödülleri nedir detayları haberimizden okuyabilirsiniz.

IG NOBEL ÖDÜLLERİ NEDİR?

Ig Nobel ödülleri, Harvard Üniversitesi tarafından Nobel'in bir parodisi olarak anlamsız, saçma anlaşılabilecek ve yeniden üretilmeyecek (üretilmemesi gereken) bilimsel çalışmalara verilen ödüllerdir. Ig Nobel, değersiz anlamına gelen ignoble kelimesinden türetilmiş bir kelimedir.

Ödüller, her yıl Aralık ayında bilimsel mizah dergisi 'Annals of Improbable Research' tarafından Harvard Üniversitesi'nde düzenlenen törenle 'ilk anda insanları gülümsetecek ama sonra onları düşündürecek' on başarıya verilmektedir.

Ig Nobel'leri herhangi bir para ödülü içermemekte ve hayal gücünü onurlandırmak için verilmekte, insanların dikkatini bilim, tıp ve teknolojiye çekmek amacını gütmektedir. Kazanan bütün araştırmalar gerçek veriler içermekte ve prestijli bilim dergilerinde yayımlanmış olmaktadır.

2006 IG NOBEL ÖDÜLLERİ

2006 yılında 16. kez düzenlenmiştir. Ödül kazanan projeler şunlardır:

Ağaçkakanların kafatasını inceleyerek günde 12 bin kez gagasını ağaca vurduğu halde neden başağrısı çekmediklerini araştıran Ivan Schwab ve Philip Ra May ornitoloji dalında,

30 yaş üstü yetişkinlerin duyamadığı ancak ergenlik çağındakilerin işittiği rahatsız edici ses çıkaran çocuk kovucu aleti geliştiren Welshman Howard Stapleton barış dalında,

Bir grup fotoğrafında herkesin gözünün açık çıkmasını kesin olarak garantilemek için kaç fotoğraf çekilmelidir? Sorusuna cevap bulan Nic Svenson ve Piers Barnes matematik dalında,

Gübre böcekleri neden hızlı yer? başlıklı makaleleriyle Vasmiya El Hoty ve Fatin El Musallam beslenme dalında,

Yazı tahtasına sürülen tırnağın sesi neden bu kadar rahatsız edicidir? çalışmasıyla Lynn Halpern, Randolph Blake ve James Hillenbrand akustik dalında ödüller almışlardır.