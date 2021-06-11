İETT otobüs şoförü fenalaştı, kontrolden çıkan araç direğe çarptı
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İETT otobüs şoförü fenalaştı, kontrolden çıkan araç direğe çarptı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

İETT otobüs şoförü fenalaştı, kontrolden çıkan araç direğe çarptı Fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan otobüs MOBESE direğine çarptı Direğin yan yattığı kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otobüsün boş olduğu öğrenildi Eyüpsultan'nda fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü...

İETT otobüs şoförü fenalaştı, kontrolden çıkan araç direğe çarptı

Fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan otobüs MOBESE direğine çarptı

Direğin yan yattığı kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otobüsün boş olduğu öğrenildi

İSTANBUL - Eyüpsultan'nda fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarındaki MOBESE direğine çarptı. Kaza sonucu sürücü yara almadan kurtulurken, otobüsün boş olması sonucu olası bir facianın önüne geçildi. Otobüsün çarptığı direk ise devrilerek yan yattı.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurtepe-Mecidiyeköy seferini yapan 34 TP 9777 plakalı otobüsün sürücüsü Fatih Kaya (30), tansiyonun düşmesi sonucu fenalaştı. Sürücünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarındaki MOBESE direğine çarptı. Kaza sonucu direk devrilerek yan yatarken, otobüsün ön tarafı ise parçalandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüs MOBESE direğine çarptı

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri ise direğin tamamen devrilme ihtimaline karşın yolun bir tarafında çalışma yaptı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ise de sürücü Kaya'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Çalışmaların ardından otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırırken, devrilen MOBESE direği için ise çalışma yapıldı. Otobüsün boş olması sonucu ise olası bir faciadan dönüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İETT otobüs şoförü fenalaştı, kontrolden çıkan araç direğe çarptı
İETT otobüs şoförü fenalaştı, kontrolden çıkan araç direğe çarptı
İETT otobüs şoförü fenalaştı, kontrolden çıkan araç direğe çarptı
İETT otobüs şoförü fenalaştı, kontrolden çıkan araç direğe çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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