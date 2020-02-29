: İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR

29.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:10

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Alpaslan için Gaziemir ilçesindeki Gülhane Cami önünde tören düzenlendi.

Şehidin annesi Latifa, babası İbrahim, kız kardeşleri Berivan ve Dilan Alpaslan'ın taziyeleri kabul ettiği törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi ve kız kardeşleri ile bazı yakınları Türk bayrağına sarılı naaşa sarılıp gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzunda top arabasına taşındı. Bu sırada vatandaşlar, tekbir getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Çok sayıda vatandaşın gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenazesi Kadifekale Şehitliğine defnedildi.

Kaynak: AA

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