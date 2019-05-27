İdlib'deki muhaliflerden Türkiye'ye çağrı: Burayı saldırılardan koruyun
Suriye'de Beşşar Esad yönetimine bağlı savaş uçakları İdlib kentine yönelik hava saldırılarını daha da yoğunlaştırırken kentteki muhaliflerden Türkiye'ye 'bizi koruyun' çağrısı geldi.
Suriye'de Beşşar Esad yönetimine bağlı savaş uçakları İdlib kentine yönelik hava saldırılarını daha da yoğunlaştırırken kentteki muhaliflerden Türkiye'ye 'bizi koruyun' çağrısı geldi.
İdlib'i yöneten 'Kurtuluş hükümeti' isimli oluşumun lideri Fawaz Hilal, Türkiye'yi geniş çaplı bir saldırıya karşı bölgeyi korumak için daha fazla çaba göstermeye çağırarak, Suriye ordu güçlerinin kuzeybatıdaki savunma hatlarını aşması halinde Rusya destekli hükümet güçlerinin Türkiye sınırına dayanacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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