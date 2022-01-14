İdlib'deki kamplarda lağım suları hastalık saçıyor

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu yerlerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda, yağışlarla taşan lağım suları ve yayılan kötü kokular, çocukları hasta ediyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinde etkili olan yağışlar, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak derme çatma çadırlara sığınan sivillerin yaşamlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Altyapının olmadığı araziler üzerine kurulan sığınmacı kampları, yağışlarla birlikte lağım ve pis sularla doldu.

Yayılan kötü koku ve zararlı böceklerin hastalıklara yol açmasından endişe duyan aileler, soruna bir an önce çözüm bulunmasını bekliyor.