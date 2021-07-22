İçişleri: Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Kartevin Dağı bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3...
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İçişleri: Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Kartevin Dağı bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3...

İçişleri: Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Kartevin Dağı bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

İçişleri: Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Kartevin Dağı bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri: Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Kartevin Dağı bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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İçişleri: Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Kartevin Dağı bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3... - Haberler
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