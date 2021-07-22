İçişleri: Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Kartevin Dağı bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3...
İçişleri: Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Kartevin Dağı bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri: Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Kartevin Dağı bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım