İçişleri Bakanlığı "Eren Operasyonları"nı başlattı
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İçişleri Bakanlığı "Eren Operasyonları"nı başlattı

12.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:51
İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım Operasyonları"nın 10 Ocak'ta tamamlandığını, Eren Bülbül anısına "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım Operasyonları"nın 10 Ocak'ta tamamlandığını, Eren Bülbül anısına "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu toprakların vatan içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerin, özellikle 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen 2021 itibarıyla "Eren Operasyonları"nın başlatıldığı kaydedildi.

Bu kapsamda, ilki Tendürek bölgesinde başlatılan "Eren-1 Tendürek Operasyonu"nda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 72 operasyonel timde 1071 personel göreve başladı.

15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'ın isminin verildiği Yıldırım Operasyonları tamamlandı

Geçen yıl bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri bulundukları yerlerde etkisiz hale getirmek amacıyla Kapan ve Yıldırım Operasyonları yapıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin en genç sivil şehidi olan, 15 yaşında İstanbul'da şehit edilen Halil İbrahim Yıldırım'ın isminin verildiği "Yıldırım Operasyonları" 10 Ocak 2021'de tamamlandı.

Yıldırım Operasyonları kapsamında 20 büyük, 89 orta, 11 bin 624 küçük olmak üzere 11 bin 733 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 149'u ölü, 4'ü sağ olmak üzere 153 terörist etkisiz hale getirilirken 90 iş birlikçi de yakalandı.

Güvenlik güçlerince 707 mağara, sığınak ve depo imha edildi, 258'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 278 silah, 215 el yapımı patlayıcı (EYP), 399 el bombası, 2 ton 478 kilo patlayıcı madde, 38 milyon kök kenevir, 17,7 ton esrar ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

"Eren Bülbül'ün maneviyatını yanımıza alarak cesaretini cesaretimize kattık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Operasyonlarına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Bakanlık açıklamasını alıntılayan Soylu, "Terör örgütünü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül'ün maneviyatını yanımıza alarak cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonlarına Tendürek'ten başladık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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