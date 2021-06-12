İç Denetim Farkındalık Ödülleri'nden Sabancı Holding'e 3 ödül
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İç Denetim Farkındalık Ödülleri'nden Sabancı Holding'e 3 ödül

İç Denetim Farkındalık Ödülleri'nden Sabancı Holding'e 3 ödül
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından 11 yıldır düzenli olarak verilen İç Denetim Farkındalık Ödülleri kapsamında Sabancı Holding'e bu yıl 3 ödül verildi.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından 11 yıldır düzenli olarak verilen İç Denetim Farkındalık Ödülleri kapsamında Sabancı Holding'e bu yıl 3 ödül verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödüller iç denetim mesleğinin gelişimine katkıda bulunan ve bu alanda yatırım yapan kişi ve kurumlara veriliyor.

Bu yıl çevrim içi olarak düzenlenen törende Sabancı Holding Denetim Başkanı Fuat Öksüz,Türkiye'de denetim mesleğinin uluslararası standartlarda gelişimi ve tanıtımı,TİDE gönüllü faaliyetleri, yarattığı katma değer ve meslektaşların yetkinlikler kazanmasına sağladığı katkılar nedeniyle "Ali Kamil Uzun Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Törende CarrefourSA İç Denetim Birimi "C-Mobil Öz Değerlendirme" dijitalleşme projesi ile, BriSA İç Denetim Birimi ise "Kalite Güvence Dış Değerleme Farkındalığı" ile "Kurumsal Farkındalık Kategorisi"nde ödül aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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İç Denetim Farkındalık Ödülleri'nden Sabancı Holding'e 3 ödül - Haberler Ekonomi
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