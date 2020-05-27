İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik arttı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
27.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:05
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, 27 Mayıs Caddesi gibi kentin işlek yerlerinde yoğunluk oluştu. Bugün kurulan semt pazarları, gıda satışı yapan yerler ve banka önlerinde hareketlilik gözlendi.
Sosyal mesafe kuralına uyanların büyük bölümünün maske taktığı görüldü.
Kaynak: AA