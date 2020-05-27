İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik arttı Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, 27 Mayıs Caddesi gibi kentin işlek yerlerinde yoğunluk oluştu. Bugün kurulan semt pazarları, gıda satışı yapan yerler ve banka önlerinde hareketlilik gözlendi. Sosyal mesafe kuralına uyanların büyük bölümünün maske taktığı görüldü. Kaynak: AA