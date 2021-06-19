İbrahim Kalın AB Komisyonu Kabine Şefi Björn Seibert ile görüştü
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İbrahim Kalın AB Komisyonu Kabine Şefi Björn Seibert ile görüştü

İbrahim Kalın AB Komisyonu Kabine Şefi Björn Seibert ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın AB Komisyonu Kabine Şefi Björn Seibert görüştü.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın AB Komisyonu Kabine Şefi Björn Seibert görüştü.

Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Kabine Şefi Björn Seibert'in, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği, göç işbirliği ve insani yardımların yanısıra Kıbrıs, Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meseleleri kapsamlıca ele aldığı öğrenildi. Görüşmede AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut de yer aldı.Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik değerinin altının çizildiği toplantıda pozitif gündemin ilerletilmesi gerektiğinin ifade edildiği belirtildi. 24 Haziran'da gerçekleşecek Avrupa Konseyi Zirvesi'nde Gümrük Birliği ve göç mutabakatının yenilenmesi hususunda somut adımlar atılması beklentisi dile getirilen toplantıda  Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmasının işletilmesinin pozitif gündeme katkı sağlayacağına değinildiği vurgulandı. Görüşmede, göç konusunda ortak sorumluluk ile hareket edilmesi ve adil külfet paylaşımı gerektiğinin vurgulandığı ifade edildi. Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik işbirliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalındığı da öğrenildi.


İbrahim Kalın AB Komisyonu Kabine Şefi Björn Seibert ile görüştü
İbrahim Kalın AB Komisyonu Kabine Şefi Björn Seibert ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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