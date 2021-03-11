Hüyük Kaymakamı Demirkol, Anadolu İmam-Hatip Lisesi spor salonunun açılışını gerçekleştirdi

Hüyük ilçesindeki Anadolu İmam-Hatip Lisesi spor salonuna kavuştu.

Hüyük Makbule-Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki spor salonu düzenlenen açılış programının ardından öğrencilere hizmet vermeye başladı.

Okulu ziyaret eden öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, lisenin tamamlanan içerisinde sportif aletlerin de yer aldığı spor salonunun açılışını da gerçekleştirdi.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, okul idarecileri ve eğitimciler katılırken, Kaymakam Demirkol ve beraberindekiler daha sonra spor salonunu gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar