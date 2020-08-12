Hümeyra kimdir? Hümeyra kaç yaşında, nereli? Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat kimdir?
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Hümeyra kimdir? Hümeyra kaç yaşında, nereli? Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat kimdir?

Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat, hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan ahber sonrası vatandaşlar, Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat kimdir, Hümeyra kimdir ve Hümeyra kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Hümeyra kimdir? Hümeyra kaç yaşında, nereli? Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat kimdir?
12.08.2020 09:23 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:53

Ünlü oyuncu Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Üzücü haber sonrası Hümeyra kimdir? Hümeyra kaç yaşında, nereli? Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat kimdir konuları araştırdı.

HÜMEYRA KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Ekim 1947

Kaç yaşında: 72 yaşında

Nereli: İstanbul

Fatma Hümeyra Akbay veya bilinen sahne adıyla Hümeyra; Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncudur.

Fatma Hümeyra Akbay, 15 Ekim 1947 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası, bir dönem Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı da yapmış olan profesör Muvaffak Akbay; annesi ise babasının görevi dolayısıyla Mısır'da yetişmiş ve sıkı bir eğitimden geçmiş, dört dil bilen Malike Hanım'dır. Katı kuralları olan bir evde yabancı bir bakıcıyla büyüyen Hümeyra, ailenin tek çocuğuydu. Henüz 5 yaşındayken bale dersleri almaya başladı, okul çağı geldiğindeyse Ankara Koleji'ne kayıt ettirildi. Fakat 10 yaşındayken babasının erken ölümü üzerine annesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Liseye başlaması gereken dönemde, annesinin de ısrarlarıyla, daha iyi bir eğitim alabilmek adına Londra'da yaşayan dayısının yanına gitti. O yıllarda hem grafik tasarım dersleri alan hem de gitar çalıp beste yapmaya başlayan sanatçı, İstanbul'a döndükten sonra bir süre İstanbul Ekspres Gazetesinde Beyoğlu muhabiri olarak çalıştı. Aile baskısı yüzünden ilk evliliğini henüz 20 yaşındayken, Haluk Aşkın'la yaptı.

İlk defa 1980'li yıllarda tiyatro sahneleriyle tanışan Hümeyra, bugüne kadar biri müzikal olmak üzere toplamda 10 farklı oyunda rol almıştır. Aziz Nesin, Arthur Miller, Güngör Dilmen gibi önemli yazarların eserlerine hayat veren sanatçıya Haldun Dormen, Ferhan Şensoy ve Ali Poyrazoğlu gibi duayen isimler de eşlik etmiştir. İlk sinema filmi olan Talihli Amele'den beri 20 farklı yapımda görev almış, 10 televizyon dizisinde farklı karakterleri canlandırmıştır. Sanatçının bugüne kadar rol aldığı projeler sayesinde uluslararası ve ulusal çapta layık görüldüğü çok sayıda ödülü bulunmaktadır.

DİSKOGRAFİ

45'likler

• Ölüm (1969)

• Kördüğüm (1969)

• Güzel Ne Güzel Olmuşsun (1970)

• Dilber (1970)

• Je Sais Que Tu Sais (1971)

• Ceylan (1971)

• Adım Kadın (1972)

• Yiğit (1974)

• Yardan Haber Yok (1974)

• Otuz Beş Yaş (1975)

• Sessiz Gemi (1975)

• Onu Bana Sakla (1976)

• Benim Derdim Seninle (1977)

• Dönülmez Bir Yoldayım (1977)

• Seni Bırakamam (1978)

• Do Do Do Do Si Re Re (1980)

• Aşk Kapıyı Çalınca (1981)

Albümler

• Anlatamıyorum (1977)

• Benim Şarkılarım (1984)

• Yıllar Sonra (1987)

• Tutkulardan İntihar (1990)

• Sessiz Gemi (1994)

• Beyhude (26 Mart 1997)

• Eski 45'likler (2000)

Müzik

• "Canım Yanıyor"

• "Ah Neredesin"

HÜMEYRA'NIN OĞLU SADIK BİGAT KİMDİR?

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat'ın hayatı ile ilgili fazla bir bilgi bulunmamakla birlikte, Hümeyra'nın 1972'de Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya geldiği bilinmektedir.

Hümeyra'nın oğlunun 2003 yılında meydana gelen trafik kazasında yaralanmıştı. Kaza Mecidiyeköy Metro İstasyonu girişinde meydana gelmişti.

Sanatçı Hümeyra, 1972'de Mithat Bigat ile evlendi ve bu evlilikten Sadık isimli bir oğlu oldu. Yaklaşık yedi yıl süren bu evlilik, Hümeyra'nın hayatı boyunca yaşadığı en uzun ilişkisi olmuştur.

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