Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato" Paneli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni yasal düzenlemeyle her isteyenin kolaylıkla konkordato ilan edemeyeceğini bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, oda ile Hukuk ve Demokrasi Kurumu Derneği tarafından düzenlenen "Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato ve Dövize Endeksli Sözleşmelerin Türk Lirasına Uyarlanması Paneli" ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, konkordato anlaşmalarının kötü niyetli bazı kullanıcılar nedeniyle yanlış anlaşıldığını belirterek, yapılan yeni yasal düzenlemeyle her isteyenin kolaylıkla konkordato ilan edemeyeceğini vurguladı.

Konkordatonun, mali durumu bozulmuş borçluların koruma altına alınarak borçlarını ödeyebilir hale gelmesi amacıyla İcra İflas Kanunu hükümleriyle düzenlendiğini anımsatan Baran, şunları kaydetti:

"Konkordato uygulamalarının alacaklıları zor durumda bırakması üzerine uygulama gözden geçirildi ve kanunla yeniden düzenlendi. Yeni kanunla borçlunun konkordato talebine ekleyeceği belgelere yönelik düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle eskiden kolayca yapılan konkordato başvuruları zorlaştırıldı. Artık isteyen herkes kolaylıkla konkordato ilan edemeyecek. Yeni düzenlemenin nasıl etkiler ortaya çıkartacağını biz de takip edeceğiz."

Kaynak: AA