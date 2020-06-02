HÜDAPAR İlçe Başkanı koronavirüsten öldü
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HÜDAPAR İlçe Başkanı koronavirüsten öldü

SİİRT'te koronavirüs tedavisi gören HÜR Dava Partisi (HÜDAPAR) İlçe Başkanı Recep Işıktaş (50), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HÜDAPAR İlçe Başkanı koronavirüsten öldü
02.06.2020 00:13 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:16

SİİRT'te koronavirüs tedavisi gören HÜR Dava Partisi (HÜDAPAR) İlçe Başkanı Recep Işıktaş (50), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Siirt'te geçtiğimiz hafta koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan HÜDAPAR Siirt Merkez İlçe Başkanı Recep Işıktaş, yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Siirt Devlet Hastanesi'nde oğlu ve eşiyle birlikte tedavi gören Işıktaş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Işıktaş'ın eşi ve oğlunun tedavileri sürerken, 2 kızının da ev karantinasında olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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