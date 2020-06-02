HÜDAPAR İlçe Başkanı koronavirüsten öldü SİİRT'te koronavirüs tedavisi gören HÜR Dava Partisi (HÜDAPAR) İlçe Başkanı Recep Işıktaş (50), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SİİRT'te koronavirüs tedavisi gören HÜR Dava Partisi (HÜDAPAR) İlçe Başkanı Recep Işıktaş (50), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Siirt'te geçtiğimiz hafta koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan HÜDAPAR Siirt Merkez İlçe Başkanı Recep Işıktaş, yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Siirt Devlet Hastanesi'nde oğlu ve eşiyle birlikte tedavi gören Işıktaş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Işıktaş'ın eşi ve oğlunun tedavileri sürerken, 2 kızının da ev karantinasında olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA