Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin davada Fetullah Gülenin de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın...
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin davada Fetullah Gülenin de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrıldı.
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin davada Fetullah Gülenin de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı