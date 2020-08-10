Hong Kong'da muhalif medya lideri ve çalışanlarına gözaltı
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Hong Kong'da muhalif medya lideri ve çalışanlarına gözaltı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif medya lideri ve çalışanları, "ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri ve yabancı ülkelerle gizli iş birliği yaptıkları" şüphesiyle gözaltına alındı.

Hong Kong'da muhalif medya lideri ve çalışanlarına gözaltı
10.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:06

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif medya lideri ve çalışanları, "ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri ve yabancı ülkelerle gizli iş birliği yaptıkları" şüphesiyle gözaltına alındı.

Radyo Televizyon Hong Kong'un (RTHK) haberine göre, Hong Kong polisi bölgedeki muhalif medyadan Apple Daily, kardeş şirketi Next Digital ve bir restorana baskın düzenledi.

Polis, söz konusu baskınlarda Apple Daily ve Next Digital'in kurucusu ve iş adamı Jimmy Lai ile iki oğlu ve Apple Daily'den biri CEO olmak üzere 4 üst düzey çalışanını "yeni güvenlik kanununu ihlal ettikleri ve yabancı bir ülkeyle gizli iş birliği" yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına aldı.

Söz konusu gözaltıların, ABD'nin Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong Polis Gücü Komiseri Chris Tang Ping-keung, Hong Kong'un eski Emniyet Müdürü Stephen Lo Wai-chung ve bazı Hong Konglu üst düzey yöneticilere yaptırım kararı almasının ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD, 7 Ağustos'ta aldığı yaptırım kararıyla söz konusu kişilerin ABD'deki mal varlıklarına el koymuş, ABD'dekilerin de bu kişilerle iş yapması yasaklamıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.?

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.?

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.?

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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