Hollanda'da salgın tedbirlerine karşı protestolar şiddetini arttırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hollanda'da salgın tedbirlerine karşı protestolar şiddetini arttırdı

26.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:33
Hollanda'da salgın tedbirlerine karşı protestolar şiddetini arttırdı

Hollanda genelinde korona virüs tedbirlerine karşı gerçekleştirilen protestolar şiddetini arttırırken, Rotterdam'da acil durum ilan edildi. Den Bosch kentinde ise dükkanlar yağmalanarak araçlar hedef alındı. Çıkan olaylarda 150'den fazla kişi gözaltına alındı.

Hollanda genelinde korona virüs tedbirlerine karşı gerçekleştirilen protestolar şiddetini arttırırken, Rotterdam'da acil durum ilan edildi. Den Bosch kentinde ise dükkanlar yağmalanarak araçlar hedef alındı. Çıkan olaylarda 150'den fazla kişi gözaltına alındı.

Hollanda'da yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Akşam saatlerinde başlayarak gece boyunca süren gösterilerde protestocular kapsamında Rotterdam'da Belediye Başkanı tarafından acil durum ilan edildi, ancak göstericiler geri adım atmadı. Bunun üzerine güvenlik güçleri uyarı ateşi açarak göz yaşartıcı gaz kullandı. Çıkan olaylarda 150'den fazla kişinin tutuklandığı aktarıldı. Kentte ayrıca, göstericilerin akıllı telefon mağazasını yağmaladığı anlar da kameraya yansıdı. Den Bosch kentinde de göstericiler mağazaları yağmaladı ve 1 otomobili ters çevirdi. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Haarlem'de de protestocuların güvenlik güçlerine karşı barikatlar kurduğu görüldü.

9 Şubat'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Hollanda hükümeti, salgının başlangıcından bu yana en sert önlemleri almıştı. Buna göre ülkede yerel saatle 21.00'dan 04.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağı ihlal edenlerin de 95 Euro para cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Ülkedeki barlar ve restoranlar Ekim ayından beri kapalıyken, okullar ve mağazalar da Aralık ayında kapatılmıştı. Ayrıca, mutasyona uğrayan korona virüs nedeniyle İngiltere, Güney Afrika ve Güney Amerika'dan gelenlere uçuş yasağı getirilmişti.  (İHA)

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Arda Turan Ersun Yanal Serdar Aziz Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler İtfaiye Beşiktaş Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hollanda'da salgın tedbirlerine karşı protestolar şiddetini arttırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 18:36:41. #1.16#
title