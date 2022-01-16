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Son Dakika | Hırsızlık ve kapkaç suçları ile aranan 2 şahıs kıskıvrak yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Hırsızlık ve kapkaç suçları ile aranan 2 şahıs kıskıvrak yakalandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Hırsızlık ve kapkaç suçları ile aranan 2 şahıs kıskıvrak yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

Şüpheli iki kişinin çaldıkları motosiklet ile otomobil sahiplerine teslim edildi

İSTANBUL - Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan İlçelerinde "Oto Hırsızlığı", "Mala Zarar Verme" ve "Kapkaç" suçları ile yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç ve hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan İlçelerinde 2 "Kapkaç", 4 "Otodan Hırsızlık" 2 "Oto Hırsızlığı" ve bir "Mala Zarar Verme" suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı. Detaylı çalışmalar sonucu ve incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde suçları gerçekleştirdiği tespit edilen E.E. ve M.K. isimli şüpheliler, Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesinde bulunun bir işyerine daha önceden çaldıkları aküleri satmak istedikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinden çaldıkları otomobil ile Gaziosmanpaşa ilçesinden çaldıkları motosiklet bulunarak sahibine teslim edilirken yaşı küçük M.K. isimli şahıs ile E.E. isimli şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika | Hırsızlık ve kapkaç suçları ile aranan 2 şahıs kıskıvrak yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

Son Dakika | Hırsızlık ve kapkaç suçları ile aranan 2 şahıs kıskıvrak yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

Son Dakika | Hırsızlık ve kapkaç suçları ile aranan 2 şahıs kıskıvrak yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberler... Hırsızlık ve kapkaç suçları ile aranan 2 şahıs kıskıvrak yakalandı.

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