Hırsızlık şüphelisinin 'koronayım' yalanı tutmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık şüphelisinin 'koronayım' yalanı tutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlık şüphelisinin 'koronayım' yalanı tutmadı

Antalya'da apartman deposundan 2 boş tüp hırsızlığı yapan şüpheli, 'koronalıyım yaklaşma, sana da bulaştırırım' sözlerine rağmen vatandaşa yakalanmaktan kaçamadı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da apartman deposundan 2 boş tüp hırsızlığı yapan şüpheli, 'koronalıyım yaklaşma, sana da bulaştırırım' sözlerine rağmen vatandaşa yakalanmaktan kaçamadı. Şahıs çaldığı tüpler ile birlikte gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1595 Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Giriş kattaki dairede yaşayan Zafer Çevik, şüpheli bir kişinin binaya girdiğini gördü. Çevik, şahsın, komşusunun ismini vermesine rağmen ikna olmadı ve genci izlemeye başladı. Bir süre sonra binadan çuvalla çıkan şahsın, yan binaya girdiğini gören Çevik, daha çok şüphelendi ve genci takibe aldı.

Karantina ihlali diye geldiler hırsızlık şüphelisi çıktı

Zafer Çevik, girdiği binadan elinde bir çuvalla çıkan Hakan K.'ya durmasını ve gitmemesini söyledi. Yakalanacağını anlayan Hakan K., Çevik'e, "Koronalıyım yaklaşma sana da bulaştırırım, bırak gideyim" dedi. Çevik, şüphelinin gitmesine izin vermedi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri karantina ihlali diyerek geldiği anonsta, hırsızlık şüphelisi çıkmasına şaşırdı. Çuvalların içinden biri büyük, biri piknik boy iki tüp çıktı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

"Tüpten vazgeçtim, 'koranayım ben' diyor"

Şüpheliyi yakalayan Zafer Çevik, "İlk önce bu arkadaş buraya girdi. Komşumun adını verdi. Yırtık bir çuvalla aşağı indi. Ben de bundan şüphelenip takip ettim. Yandaki apartmana girdi. Burada bekledim bu kez elinde 3 çuvalla dışarı çıktı. Yakaladım. Bana koronalı olduğunu söyledi. 'Koronalıyım yaklaşma bana. Bırak gideyim sana da bulaştırırım' dedi. Ardından polisi aradık. Tüpten vazgeçtim, 'koranayım ben' diyor. Nasıl bırakayım bu arkadaşı pandemide. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Kimsenin malına mülküne zarar vermesin" dedi.

Şahsın tüpleri satmaya çalıştığı işletmeci Osman Menet ise "Bu şahıs bana tüpü satmaya geldi ben almadım. Şüphelendim, durumundan almadım.35-40 lira değeri var" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı

Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı

 ABD'li güzel fenomen cinayete kurban gitti! Polis her yerde katili arıyor, nişanlısı ilk şüpheli

ABD'li güzel fenomen cinayete kurban gitti! Polis her yerde katili arıyor, nişanlısı ilk şüpheli

 Otobüs durağında herkesi tedirgin eden poşetin içerisinden sızma zeytinyağı çıktı

Otobüs durağında herkesi tedirgin eden poşetin içerisinden sızma zeytinyağı çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Marcao Cristiano Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hırsızlık şüphelisinin 'koronayım' yalanı tutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 01:20:22. #1.17#