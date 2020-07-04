Hindistan'da yıldırım isabet eden 20 kişi öldü Hindistan'ın Bihar eyaletinde gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım isabet eden en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım isabet eden en az 20 kişinin öldüğü bildirildi. NDTV kanalındaki habere göre, yetkililer, eyaletin 5 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle 20 kişinin öldüğünü belirtti. Yetkililer, dün, eyalet genelinde yıldırımlar sebebiyle 8 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, iki gün içerisinde yıldırım isabet eden 28 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 5 bin 350 dolar tazminat verileceğini duyurdu. Kumar, kötü hava koşulları sebebiyle vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi. Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde 25-26 Haziran'da yıldırım isabet eden 116 kişi yaşamını yitirmişti. Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Hindistan'da her yıl yaklaşık 2 bin kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor. Kaynak: AA