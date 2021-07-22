Hindistan'da çiftçiler, tarım yasalarının kaldırılması talebiyle eylem yaptı
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Hindistan'da çiftçiler, tarım yasalarının kaldırılması talebiyle eylem yaptı

Hindistan'da çiftçiler, tarım yasalarının kaldırılması talebiyle eylem yaptı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

YENİ Hindistan'da yeni tarım yasalarının kaldırılmasını isteyen çiftçiler, Parlamento yakınlarında protesto gösterisi düzenledi.

YENİ Hindistan'da yeni tarım yasalarının kaldırılmasını isteyen çiftçiler, Parlamento yakınlarında protesto gösterisi düzenledi.

Geçim kaynaklarını tehdit edeceğini ve büyük şirketlere fayda sağlayacağını düşündükleri yeni tarım yasalarına karşı çıkan yüzlerce çiftçi, Kasım 2020'den bu yana başkent Yeni Delhi'nin dışındaki otoyollarda kamp kurarak yasaların yürürlükten kaldırılması için eylem yapıyor.

Tartışmalara neden olan üç yeni tarım yasasını protesto eden çiftçiler, yasaların yürürlükten kaldırılması yönündeki taleplerini yenilemek için Parlamento yakınlarında yeni bir eylem başlattı.

Tarım yasalarının yürürlükten kaldırılması için hükümet üzerinde baskı kurmak isteyen 200 çiftçiden oluşan grup, Yeni Delhi merkezindeki Jantar Mantar protesto alanına polis eşliğinde geldi.

Çiftçilerin doldurduğu protesto alanı, bu hafta başlayan "muson oturumlarının" yapıldığı Parlamentonun yakınında bulunuyor.

Çiftçi protestocuların lideri Sukhdev Singh Kokri, AA muhabirine, protestonun muson oturumları bitene kadar her gün yapılmaya devam edeceğini söyledi.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyordu.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin, kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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