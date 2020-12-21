HES sorgusunda karantinada olması gerektiği ortaya çıktı, yurda yerleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

HES sorgusunda karantinada olması gerektiği ortaya çıktı, yurda yerleştirildi

21.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:05
HES sorgusunda karantinada olması gerektiği ortaya çıktı, yurda yerleştirildi

AKSARAY'da, Tarım İl Müdürlüğü ek binası girişinde yapılan HES kodu sorgusunda, durumunun riskli ve karantinada olması gerektiği belirlenen Sabri K. (83), karantina süresini tamamlaması için Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü.

AKSARAY'da, Tarım İl Müdürlüğü ek binası girişinde yapılan HES kodu sorgusunda, durumunun riskli ve karantinada olması gerektiği belirlenen Sabri K. (83), karantina süresini tamamlaması için Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü. Sabri K., ambulansa bindirilirken görevlilere, "Evde yatalak eşim var. Beni götürdünüz eşime kim bakacak" dedi.

Aksaray Tarım İl Müdürlüğü ek binasına bir yakını ile gelen Sabri K.'nin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda Covid- 19 temaslısı olduğu ve evinde karantinada olması gerektiği belirlendi. Görevliler, Sabri K.'yi almaları için polis ve filyasyon ekiplerine haber verdi. Sabri K., ambulansa alınırken görevlilere, "Evde yatalak eşim var. Beni götürdünüz, eşime kim bakacak" diye seslendi. Sabri K., karantina süresini tamamlaması için ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü. Sabri K.'ye ayrıca karantina kurallarını ihlalden 3 bin 150 TL ceza uygulandı.


HES sorgusunda karantinada olması gerektiği ortaya çıktı, yurda yerleştirildi
HES sorgusunda karantinada olması gerektiği ortaya çıktı, yurda yerleştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İsmail Demir Fahrettin Koca Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Yücel Coşkun Sabah Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Gökhan Töre Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Almanya Araştırma Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HES sorgusunda karantinada olması gerektiği ortaya çıktı, yurda yerleştirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:24:48. #1.15#
title