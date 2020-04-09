Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Bruno Labbadia oldu Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Bruno Labbadia oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Bruno Labbadia oldu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Labbadia'nın pazartesi gününden itibaren idmanlara çıkacağı ve takımı kalan 9 lig maçına hazırlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Labbadia'ya antrenörler Erdinç Sözer ve Olaf Janssen'in eşlik edeceği kaydedildi.

Hertha Berlin'in yöneticilerinden Michael Preetz, hem oyuncu hem teknik direktör olarak Bundesliga'yı iyi bilen Labbadia'nın daha önce görev yaptığı kulüplerde takıma istikrar getirebileceğini ve oyuncuları geliştirebileceğini gösterdiğini belirtti.

Labbadia, Bundesliga'da daha önce Bayer Leverkusen, Hamburg, Stuttgart ve Wolfsburg takımlarını çalıştırmıştı.

Kaynak: AA