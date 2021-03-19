Hentbol: Haftanın programı

Erkekler Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları gerçekleştirilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

21 Mart Pazar:

14.00 Güneysuspor-Spor Toto (Güneysu)

14.00 Göztepe-Antalyaspor (Serdar Yereli)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi (Celal Atik)

16.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-MYK Hentbol (Prof Dr. Turgay Atasü)

16.00 Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş Aygaz (Köyceğiz)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan