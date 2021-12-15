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Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun Karadeniz illeri toplantısı Trabzon'da yapıldı

Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun Karadeniz illeri toplantısı Trabzon'da yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun Karadeniz illeri toplantısı Trabzon'da yapıldı.

TRABZON (İHA) - Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun Karadeniz illeri toplantısı Trabzon'da yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 3. toplantısını 13-14 Aralık 2021 tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirdi. Karadeniz illerinden hentbolun paydaşlarının yer aldığı toplantıya; Sinop, Samsun, Erzurum, Erzincan, Giresun ve Rize'den çok sayıda kişi katıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan eski hentbolcu Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Ayhan Pala'nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, MHK Başkanı Hakan Küçükyılmaz'ın MHK'nın prensipleri ve projelerini paylaştığı konuşma ile devam etti.

Katılımcı antrenör, hakem ve gözlemcilerin görüş ve önerilerini dile getirmesi ile sona eren toplantıdan sonra Merkez Hakem Kurulu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

MHK yılın son toplantısını ise 27 ve 28 Aralık tarihlerinde Mardin'de gerçekleştirecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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