Hentbol: Erkekler Süper Lig
07.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:16
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. hafta mücadelesi 5 maçla tamamlandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. hafta mücadelesi 5 maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Nilüfer Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği: 32-25
Spor Toto-Beykoz Belediyespor: 23-23
Beşiktaş Aygaz-Güneysu: 32-28
Antalyaspor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi: 30-30
MYK Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 21-30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar