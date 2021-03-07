Hentbol: Erkekler Süper Lig
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

07.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:16
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. hafta mücadelesi 5 maçla tamamlandı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. hafta mücadelesi 5 maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Nilüfer Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği: 32-25

Spor Toto-Beykoz Belediyespor: 23-23

Beşiktaş Aygaz-Güneysu: 32-28

Antalyaspor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi: 30-30

MYK Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 21-30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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