Hdp TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Hiçbir anne kendi çocuğunun tabutunu kapısında görmek istemez. Bunun için iktidara bir kez daha çözüm yolunu gösteriyoruz." dedi.

Buldan, Eş Genel Başkan seçilmesinin ardından partisinin TBMM Grup Toplantısında ilk kez yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta sonu Türkiye tarihi açısından önemli bir kongre gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ankara Spor Salonu'nun "her türlü baskı ve yıldırma" girişimlerine rağmen doldurulduğunu ve bunun büyük bir başarı olduğunu belirten Buldan, "Her türlü baskı ve engellemeye rağmen bu kadar büyük bir salonu doldurmak her babayiğidin haddi değildir. Biz şunu çok iyi biliyoruz; hangi parti olursa olsun tek bir milletvekili tutuklu olsa bile o partinin kapısına kilit vurulur. Ancak biz 9 milletvekilimiz, belediye eş başkanlarımız, parti yöneticilerimizin tutuklu olduğu bir dönemde böylesine görkemli bir kongreyi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kongrenin çok önemli mesajlar verdiğini aktaran Buldan, HDP'nin demokratik siyasete olan inancını bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Halkın kongre salonunda savaşa karşı barışı haykırdığını, demokratik çözümden yana iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Buldan, şöyle devam etti:

"Halkımız, hükümet tarafından devrilen çözüm masasına tekrar geri dönülmesi mesajını vermiştir. Yine halkımız 5 Nisan tarihinden beri kendisiyle hiçbir şekilde görüşülmeyen Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi yerle bir etmiştir. Halkımız siyasi tutukluların derhal serbest bırakılma mesajını vermiştir. Ancak kongremizi görmek istemeyenler, kısa süre sonra gözaltı ve tutuklama işlemleriyle kongremize cevap vermeye çalışmışlardır. AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan, partisinin grup toplantısında HDP'nin Eş Genel Başkanlığını yapmış olan Serpil Kemalbay arkadaşımızı sinevizyon gösterisi ile hedef göstermiştir. Aynı saatlerde Kemalbay evinin önünde gözaltına alınmıştır. Bunlar HDP'nin gerçekleştirdiği büyük kongreyi hazmedememenin bir göstergesidir. Bu tutuklamaların, barışı savunanlara karşı yapıldığını çok iyi biliyoruz. Herkes şunu çok iyi bilmeli ki HDP, direnişin, barışın kalesi ve birlikte yaşamın güvencesidir."

- "Afrin'de barış mümkündü"

Pervin Buldan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na da değinerek, "3 saatte gireriz, temizleriz." denildiğini, ancak hala Afrin'e girilemediğini söyledi.

Buldan, şunları ifade etti:

"Afrin barışın kalesidir. Afrin'de halklar eşit, özgür, demokratik bir yönetim kurmak için çaba sarf ediyorlar. Afrin aynı zamanda sığınmacıların savaştan kaçtığı bir huzur yeri olarak da bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz. 'Terör koridorunu bozmak için oraya gidiyoruz' dediler, ancak herkes şunu çok iyi biliyor ki orada yaşayan insanlar barış içerisinde yaşamaktadır. AKP ve milliyetçiler, 'Afrine girmekle oylarımız arttı' diyorlar. Afrin üzerinden seçim hesapları yapılmaya çalışılıyor. Afrin'e gidenler ya da Afrin'de savaş kararı alanlar, bugün kendi koltuklarında oturmaya devam ediyorlar. Roketlerin üzerine imza atarak bir savaş kampanyası yürütmek bu ülkeye zarar vermekten başka hiçbir fayda getirmez. Bunlar gündemi sadece savaş, vurma ve yıkım üzerinden götürüyorlar. Oysa Afrin'de elbette barış mümkündü. Ancak bu ülkenin siyasi iradesi orada savaş açarak seçimi ölümden yana yapmıştır."

- Çözüm süreci

Çözüm sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Buldan, sürecin, Türk halkının barışa olan inancının bir göstergesi olduğunu savundu. Ülkede insanların ölmesinde hiç kimsenin rol alınmasını isteyen Buldan, şöyle dedi:

"İktidarda olan bir partinin gündeminde elbette çözüm olmalıdır. O koltuklarda oturanlar elbette ki çözümü gündemlerine almalıdır. Çözümle bu ülkenin Hakkari'sine de Edirne'sine de tabutlar gitmeyecektir. Hiçbir anne kendi çocuğunun tabutunu kapısında görmek istemez. Bunun için iktidara bir kez daha çözüm yolunu gösteriyoruz. Çözüm sürecini bitirmeseydiniz bugün Afrin'de savaş olmayacak, ülkede darbe diye bir şey gerçekleşmeyecekti."

Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca yargılandığını, ancak duruşmalarda yargılananın Demirtaş değil, yargı olduğunu öne sürdü.

HDP'nin tutuklu milletvekillerinin dosyalarını hazırlayanların 3 gün boyunca orada olmalarını çok arzu ettiklerini belirten Buldan, "Çünkü Demitaş, ülkeye hukuk dersi, ahlak dersi verdi." diye konuştu.

- Deniz Yücel'in tahliyesi

Buldan, Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tahliyesinin, Türkiye'de yargının ne halde olduğunun göstergesi olduğunu öne sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinden sonra Yücel'in tahliye edildiğine herkesin şahit olduğunu aktaran Buldan, şu görüşlere yer verdi:

"Elbette bir gazeteci, bir yazar, bir siyasetçi, bir akademisyen cezaevinde olmamalıdır. Ancak Almanya'da yapılan kirli pazarlıklar sonucu adalete rağmen, hukuka rağmen nasıl serbest bırakıldığına da birlikte tanıklık ettik. Oysa tankların, topların verildiği ve böyle bir anlaşmanın yapılması sonucunda Deniz Yücel'in serbest bırakıldığını gördük. Akabinde Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını da gördük. Altan kardeşler ve Ilıcak'ın serbest kalması için ABD'den, Almanya'dan, Fransa'dan tank ve top mu almanız gerekiyor? Onların serbest kalması için hangi anlaşmaların yapılması gerekiyor."

Pervin Buldan, Türkiye'de yoksulluk ve sefaletin arttığını, buna neden olanların ise kapalı kapılar ardında ittifak görüşmeleri yaptığını iddia etti.

AK Parti ve MHP ittifakının oy artırma amacını taşıdığını savunan Buldan, "Bu görüşmelerin ülkeye bir faydası yok. Ülke elden gidiyor, Titanik gibi gemi su almış batıyor ve bunlar kendilerini kurtarmanın derdindeler. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ittifak kaybedecektir. Çünkü Türkiye'de Türkiye halkları vardır." ifadesini kullandı.

- TBMM Başkanvekilliğine Sancar seçildi

Toplantının sonunda Pervin Buldan, kendisinden boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, yapılan istişareler sonucunda HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın seçildiğini bildirdi ve Sancar'a başarılar diledi.

Öte yandan toplantı esnasında gözaltında bulunan ve sorgulamasının ardından serbest bırakılan eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay salona girdi.

Ayakta alkışlanarak karşılanan Kemalbay ile partililer, toplantı sonunda birbirlerine sarıldı.