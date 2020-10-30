HDP'li Gergerlioğlu: "Pandemiyi iyi yönetemediler"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HDP'li Gergerlioğlu: "Pandemiyi iyi yönetemediler"

30.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:38
HDP'li Gergerlioğlu:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Kovid-19 pandemisi dolayısıyla çok üzücü günler yaşıyoruz.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Kovid-19 pandemisi dolayısıyla çok üzücü günler yaşıyoruz. Pandemiyi iyi yönetemediler. Gereken tedbirleri zamanında alamadılar. Vaka sayılarını gizlediler." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilen enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin son derece tehlikeli bir teklif olduğunu savunarak, "Bu teklif, iktidar ve şirketlerin beraber kafa kafaya verip kurguladıkları bir yasa teklifidir." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmemesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Türkiye'de adı konulmamış bir devalüasyon yaşandığını savunan Gergerlioğlu, "Dolar daha dün denilecek günlerde 7 TL civarlarındayken şu anda 8,31 TL oldu. Bu ne demek? Halkın cebinden parasının alınması, çalınması, artık bundan sonra üretimin daha fazla maliyetli olması anlamına geliyor. Her şey daha da pahalanacak." diye konuştu.

Ekonominin durumunun son derece kötü olduğunu belirten Gergerlioğlu, "İktidar gayet rahat. 'Ekmek bulamıyoruz' diyen vatandaşa Sayın Cumhurbaşkanı, 'ekmek bulamıyorsan git keyif çayı iç' diyor. Son derece rahat, kendine güvenen bir şekilde söylüyor." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dolayısıyla çok üzücü günler yaşandığını vurgulayan Gergerlioğlu, "Pandemiyi iyi yönetemediler. Gereken tedbirleri zamanında alamadılar. Vaka sayılarını gizlediler. Vaka-hasta tanımında çok komik açıklamalar yaptılar. Testi müspet olup belirti göstermeyeni kale almadıklarını, açıklamadıklarını kendi ağızlarıyla ifade ettiler." görüşünü savundu.

Cezaevlerinde durumların çok kötü olduğuna dikkati çeken Gergerlioğlu, cezaevlerinden kendisine gelen mektupları okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Osman Durmuş Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Gökhan Alkan Kaan Yildirim Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Yücel İldiz Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla Tv Ölü Avrupa Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP'li Gergerlioğlu: "Pandemiyi iyi yönetemediler" - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 11:56:43. #1.15#
title