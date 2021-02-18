HDP'li Çepni, Gaziemir'deki nükleer atıkların acilen temizlenmesini istedi

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 13 yıldır kaldırılamayan nükleer atıkların acilen temizlenmesini istedi.

Çepni, partisinin İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de özellikle deprem ve sonrasında gelişen sel ile hortumdan kaynaklı çok ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

İzmir'in aynı zamanda emek ve ekoloji anlamında ciddi gündemlere sahip olduğunu dile getiren Çepni, Gaziemir bölgesinde 13 yıldır kaldırılamayan nükleer atık alanının bulunduğunu ve buranın "İzmir'in Çernobili" olduğunu öne sürdü.

Bu alanda terk edilmiş eski bir kurşun fabrikasının bulunduğunu ifade eden Çepni, "Çevresini zehirleyen, kanser vakalarını, astım, bronşit gibi hastalıkları tetikleyen bir zehir çukur. Böyle olmasına rağmen 13 yıldır buranın kaldırılması, temizlenmesine dair tek bir girişimde bulunulmadı. Bunun sorumlusu başta Türkiye Atom Enerjisi Kurumu olmasına rağmen fakat daha sonrasında bir yetki karmaşası söz konusu. Ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ne de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yerel yönetim, valilik bu konuda herhangi bir girişimde bulunmuş değil." dedi.

Geçtiğimiz günlerde alana gittiklerini ve orada yaşayan vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Çepni, Gaziemir'deki 13 yıldır kaldırılamayan nükleer atıkların acilen temizlenmesini istedi.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ise Türkiye işçi sınıfının son dönemlerin en ağır saldırılarıyla yüz yüze olduğunu savunarak, "İktidar ve iktidarın beslediği, destekliği patronlar, sermaye, işçi sınıfına karşı salgını bir fırsata çevirmiş durumda. Salgın döneminde çıkarılan yasalarla, işçi çıkarmayı kolaylaştıran kod 29 ve ücretsiz izin uygulaması şu anda patronların işçilere karşı bir saldırı silahına dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay